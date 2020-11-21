Erdoğan’dan Avrupa ve ABD’ye Pozitif Mesajlar

Ekonomi yönetiminde yaptığı değişiklikler sonrası demokratikleşme, insan hakları ve yargı alanlarında reformlar yapılacağı yönünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Türkiye’nin yeni dönemde izleyeceği dış politikaya dair mesajlar verdi. İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt’te düzenlediği il kongrelerine canlı video bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da görmek istediğini söylerken içeride ve dışarıda kimseyle kavga etmek amacında olmadıklarını belirtti. Erdoğan’dan 10 Aralık’ta Türkiye’ye yaptırımı görüşecek AB’ye: ‘‘Geleceğimizi birlikte kurmak istiyoruz’’ mesajı Cumhurbaşkanı, ‘‘Dostlarımızla müttefikimizle daha güçlü işbirliği içinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz’’ diye konuştu.

Erdoğan’ın bu sözlerinin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ‘‘Türkiye'nin tartışmalı sularda doğal gaz arayışını, 10 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde masaya yatırmak üzerinde uzlaştık. Bu konuda hiçbir soru işareti yok. O zamana kadar yaşanacak gelişmeleri izleyeceğiz ve bir karar vereceğiz’’ şeklindeki açıklamasından bir gün sonra gelmesi dikkat çekti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arayışı ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanı antlaşması başta Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Avrupa Birliği’nin tepkisine neden olmuştu. Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan Navtex ilanları ve Türkiye’nin Fransa’yla yaşadığı sorunlar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa lideri Emmanuel Macron’u hedef alan sözleri sonrasında 10 Aralık’taki AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye başlığı önemli hale gelmişti. Geçtiğimiz hafta Brüksel’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını dile getirerek, ilişkilere dinamizm kazandıracak yeni adımlara gerek duyulduğunu belirtti.

Erdoğan: ‘‘ABD’yle müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde aktif kullanmak arzusundayız’’ ABD Başkanı Donald Trump’la güçlü ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, yeni dönemde Türkiye’nin başta yeni Amerikan yönetimi olmak üzere sorun yaşanılan tüm ülke ve kurumlarla diyalog ve diplomasiye açık olduğunun altını çizdi. Erdoğan, ‘‘Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimiz bulunan ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam dünyası ile Türk dünyası ile kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkilerimiz var. Bölgesel paktlarla ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde tamamı yalan yanlış argümanlarla Türkiye’yi itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak hale dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz. Kendi vaaz ettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına götürmelerinde üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ya da kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

‘‘Doğu Akdeniz'de bizi hapsetmeye çalıştılar, bu gayreti de akamete uğrattık’’ Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerin geleceğine dair olumlu beklentiler içinde olduğunu ortaya koysa da Gezi olaylarını başlangıç göstererek bazı çevrelerin Türkiye’ye tuzaklar kurduğu yönündeki görüşünü de yineledi: ‘‘Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler son 7 yıldır ellerinden geleni sahaya sürdüler. Terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz tuzakları birer birer boşa çıkardıkça, kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabı da içerde birliğimizi güçlendirerek, dışarda diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik. Bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi hapsetmeye çalıştılar, bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler, orada da heveslerini kursakta bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da başka hamle yaptılar ama 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.’’