Erdoğan’dan Avrupa’ya Libya uyarısı

BM, zirve için hedefin “kalıcı ateşkes” olduğunu belirtti.Almanya'nın başkenti Berlin'de Pazar günü düzenlenecek kritik Libya zirvesi için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya "meşru hükümetin düşürülmesi" halinde terörizmin artabileceği uyarısında bulundu. Virginia merkezli gazete Politico'ya bir makale kaleme alan Erdoğan, "Libya'nın meşru hükümetinin düşürülmesi hâlinde Avrupa'nın yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya kalacağı unutulmamalıdır" diye yazdı. Erdoğan, böyle bir durumda Irak ve Suriye'de yenilen IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin yeniden ayağa kalmak için Libya'da verimli bir taban bulacağını ifade etti. "Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye'de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir?" dedi.

"Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede Erdoğan, Avrupa'dan daha somut adımlar atmalarını beklediklerini belirterek, "Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceklerini düşünerek, halihazırda askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir" ifadelerini kullandı. Makalede Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetine tam destek verdiğinin altını çizerek, "Libya'nın güvenlik güçlerini eğiteceğiz ve terör, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe karşı diğer ciddi tehditlerle mücadele etmelerine yardımcı olacağız" dedi. Birleşmiş Milletler kalıcı ateşkes talep etti Birleşmiş Milletler'in de yaklaşan Libya konferansının hedeflerine ilişkin bir bildiri taslağı hazırlayarak BM Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından üyelere gönderilen 15 Ocak tarihli taslakta, kalıcı bir ateşkes ve Libya'ya silah ambargosunun katı bir biçimde uygulanmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.