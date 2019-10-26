HABER

Erdoğan'dan Avrupa'ya Yine 'Kapıları Açarız' Tehdidi

26.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya, güvenli bölge planına destek verilmezse Suriyeli mültecilere kapıları açacakları tehdidini yineledi. Erdoğan, ABD ve Rusya'ya da seslenerek, üzerinde anlaşıldığı gibi sınır bölgesinin YPG'den temizlenmemesi halinde gerekeni yapacakları mesajını verdi

Erdoğan'dan Avrupa'ya Yine 'Kapıları Açarız' Tehdidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya, güvenli bölge planına destek verilmezse Suriyeli mültecilere kapıları açacakları tehdidini yineledi. Erdoğan, ABD ve Rusya'ya seslenerek, üzerinde anlaşıldığı gibi sınır bölgesinin YPG'den temizlenmemesi halinde gerekeni yapacakları mesajını verdi.

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de imzaladığı mutabakat metninde öngörülen süre, Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı olan 29 Ekim günü saat 18’de sona eriyor.

Ankara, bu sürenin dolmasının ardından Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG’nin mutabakatta zikredildiği gibi sınırın 30 kilometre güneyine inmemesi halinde gerekeni yapmakta tereddüt etmeyeceği yönünde mesajlar veriyor.

Erdoğan: ‘‘Rusya ve Amerika sınırları temizlemezse kontrolü biz alıp temizliği yapacağız’’

Bugün İstanbul’da düzenlenen törenle Fenerbahçe kulübünden Yüksek Divan Kurulu üyeliği beratını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, ‘‘Asla bunlarla (YPG) masaya oturmayız bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz. Peki ne yaparız? Sen Amerika'sın, seninle gel masaya oturalım. (ABD Başkan) Yardımcısı (Mike) Pence ve dışişleri bakanını heyet olarak gönderdiler. Oturduk konuştuk anlaştık. 120 saatte temizlediniz, temizlediniz. Temizlemediğiniz takdirde bu alanları bize bırakacaksınız biz bu işi yürüteceğiz. Temizlediklerine dair bir yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saatte bitti, bitti. Bitmediği taktirde oralarda da kontrolu biz alıp temizliği yapacağız. Suriye'de faaliyet gösteren diğer tüm güçlerin aksine biz her ne sebeple olursa bölgede tek bir damla dahi masum kanı dökülsün istemiyoruz. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmiyoruz ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur’’ dedi.

‘‘Kimseye şantaj yapmıyoruz, destek verilmezse sınırları açmaktan başka çaremiz kalmaz’’

Uzun zamandır Avrupa Birliği’nin Suriye ile ilgili politikasını ağır sözlerle eleştirmekten geri durmayan Cumhurbaşkanı, bugün bir kez daha Avrupa Türkiye’nin güvenli bölgede kurmayı planladığı yerleşim merkezlerine destek olmaya çağırdı.

Aksi takdirde Türkiye’nin Suriyeli mültecileri Avrupa’ya gitmekte serbest bırakacağını söylemesi salondan büyük alkış aldı.

"Tel Abyad ile Resulayn arasında güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanları, alt-üst yapısıyla yapıp bunu dünyaya ispat ederek göstereceğiz. Türk milleti budur. Terör örgütü saldırırsa, nereye kaçarlarsa kaçsınlar oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde 3 milyon 650 bin Suriyeli'nin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için gereken projelere destek verilmezse sınırları açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa’ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyoruz. Sinsice siyaset yapmak diğerlerinin tarzıdır, Türkiye her zaman mertçe konuşur. Kendi vatandaşlarımızın ve ülkemizdeki Suriyeliler'in hakkını korumanın peşindeyiz.’’

‘‘Fransa’sı Amerika’sı bizi silahla tehdit ediyor ama bu milleti sindiremezsiniz’’

Erdoğan, uluslararası toplumun Türkiye’ye uyguladığı silah ambargolarının sonuç vermeyeceği gibi ambargo uygulayanların aleyhine sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Diyorlar ki, ‘biz size artık silah vermeyeceğiz'. Verme. Zaten kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. İnsansız hava aracı istiyorduk. Kongre, (ABD Temsilciler Meclisi) izin vermedi. Ne oldu? Biz kendimiz üretiyoruz. SİHA vermediler, biz ürettiğimiz gibi ihraç ediyoruz. Geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20’sini karşılıyorduk. şimdi yüzde yetmişi karşılıyoruz. Obama’dan G-20 Zirvesi’nde akıllı bomba istedim. Tamam dedi ama tabii vermediler. Şimdi biz üretiyoruz. İçeride ve dışarıda tüm çalışmalarımızın altında bu kadar rahat hareket edebiliyorsak sebebi nedir? Artık imkanlarımız çoğaldı. Uluslararası kuruluşlar bizi bununla tehdit ediyor. Fransa’sı Amerika’sı, diğerleri bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz’’ diye konuştu.

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
Doğu ve Güneydoğu'daki 353 kuruluştan ortak barış çağrısıDoğu ve Güneydoğu'daki 353 kuruluştan ortak barış çağrısı
Almanya'da Yılın Son Eyalet SeçimiAlmanya'da Yılın Son Eyalet Seçimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 Irak’ta bilanço artıyor! Yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı yükseldi!

Ülkede bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü'nden Türkiye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! Fotoğrafları da paylaştılar

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

"Şili tarihinin en büyük protestosu" 7. gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak

NASA açıkladı: Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.