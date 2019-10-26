Erdoğan'dan Avrupa'ya Yine 'Kapıları Açarız' Tehdidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya, güvenli bölge planına destek verilmezse Suriyeli mültecilere kapıları açacakları tehdidini yineledi. Erdoğan, ABD ve Rusya'ya seslenerek, üzerinde anlaşıldığı gibi sınır bölgesinin YPG'den temizlenmemesi halinde gerekeni yapacakları mesajını verdi. Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de imzaladığı mutabakat metninde öngörülen süre, Cumhuriyet’in ilanının 96. yılı olan 29 Ekim günü saat 18’de sona eriyor. Ankara, bu sürenin dolmasının ardından Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG’nin mutabakatta zikredildiği gibi sınırın 30 kilometre güneyine inmemesi halinde gerekeni yapmakta tereddüt etmeyeceği yönünde mesajlar veriyor. Erdoğan: ‘‘Rusya ve Amerika sınırları temizlemezse kontrolü biz alıp temizliği yapacağız’’ Bugün İstanbul’da düzenlenen törenle Fenerbahçe kulübünden Yüksek Divan Kurulu üyeliği beratını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğunun altını çizdi. Erdoğan, ‘‘Asla bunlarla (YPG) masaya oturmayız bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz. Peki ne yaparız? Sen Amerika'sın, seninle gel masaya oturalım. (ABD Başkan) Yardımcısı (Mike) Pence ve dışişleri bakanını heyet olarak gönderdiler. Oturduk konuştuk anlaştık. 120 saatte temizlediniz, temizlediniz. Temizlemediğiniz takdirde bu alanları bize bırakacaksınız biz bu işi yürüteceğiz. Temizlediklerine dair bir yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler. Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. 150 saatte bitti, bitti. Bitmediği taktirde oralarda da kontrolu biz alıp temizliği yapacağız. Suriye'de faaliyet gösteren diğer tüm güçlerin aksine biz her ne sebeple olursa bölgede tek bir damla dahi masum kanı dökülsün istemiyoruz. Bunun için bıçak kemiğe dayandığında elbette güç kullanmaktan çekinmiyoruz ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur’’ dedi.

‘‘Kimseye şantaj yapmıyoruz, destek verilmezse sınırları açmaktan başka çaremiz kalmaz’’ Uzun zamandır Avrupa Birliği’nin Suriye ile ilgili politikasını ağır sözlerle eleştirmekten geri durmayan Cumhurbaşkanı, bugün bir kez daha Avrupa Türkiye’nin güvenli bölgede kurmayı planladığı yerleşim merkezlerine destek olmaya çağırdı. Aksi takdirde Türkiye’nin Suriyeli mültecileri Avrupa’ya gitmekte serbest bırakacağını söylemesi salondan büyük alkış aldı. "Tel Abyad ile Resulayn arasında güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanları, alt-üst yapısıyla yapıp bunu dünyaya ispat ederek göstereceğiz. Türk milleti budur. Terör örgütü saldırırsa, nereye kaçarlarsa kaçsınlar oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız. Aynı şekilde 3 milyon 650 bin Suriyeli'nin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için gereken projelere destek verilmezse sınırları açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa’ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyoruz. Sinsice siyaset yapmak diğerlerinin tarzıdır, Türkiye her zaman mertçe konuşur. Kendi vatandaşlarımızın ve ülkemizdeki Suriyeliler'in hakkını korumanın peşindeyiz.’’