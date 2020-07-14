Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: "Yanlışı Düzeltiyoruz"

Geçtiğimiz Cuma günü Danıştay’ın verdiği karar sonrası 24 Temmuz’da yeniden Müslümanlar'ın ibadetine açılacak Ayasofya konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, ‘‘1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir. Kadim dönemlerden beri tüm dünyanın gözbebeği bu coğrafyada yaşamayı tercih etmişsek bunun için gereken mücadeleyi vermeyi göze aldık demektir. Sultan Alparslan'dan beri bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde hemen Ayasofya'yı imara başladı. Ondan 250 önce Ayasofya'yı zapteden Haçlı ordusu vahşice yağmalamıştır. Bu dönemde yağmalanan eserler Avrupa'nın bazı yerlerinde hala sergileniyor’’ dedi.

Erdoğan, Ayasofya kararı sonrası Türkiye’ye yönelik eleştirilerin tıpkı AB’ye üyelik süreci gibi ‘‘çifte standart’’ olduğunu ifade etti.

‘‘Suriye ve Libya’da ortaya koyduğumuz iradeyi hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz, Ermenistan’ı kınıyoruz’’

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son dönemde en önemli dış politika gündemi olan Suriye ve Libya meseleleri ve birkaç gündür devam eden Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili mesajlar da verdi.

Erdoğan, ‘‘Suriye'de Libya'da bizim ve dostlarımız için ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde sürmesini sağladık, hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin destek sağlamadığı hiçbir projenin yürüme şansı olmadığının kabul edildiğini umuyoruz. Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlardır yerine getirdiği görevi Kafkaslar'da neyse, yine yerine getireceğiz. Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.