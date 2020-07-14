Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: "Yanlışı Düzeltiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı dolayısıyla bugün yapılan kabine toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz Cuma günü Danıştay’ın verdiği karar sonrası 24 Temmuz’da yeniden Müslümanlar'ın ibadetine açılacak Ayasofya konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, ‘‘1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir. Kadim dönemlerden beri tüm dünyanın gözbebeği bu coğrafyada yaşamayı tercih etmişsek bunun için gereken mücadeleyi vermeyi göze aldık demektir. Sultan Alparslan'dan beri bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde hemen Ayasofya'yı imara başladı. Ondan 250 önce Ayasofya'yı zapteden Haçlı ordusu vahşice yağmalamıştır. Bu dönemde yağmalanan eserler Avrupa'nın bazı yerlerinde hala sergileniyor’’ dedi.
Erdoğan, Ayasofya kararı sonrası Türkiye’ye yönelik eleştirilerin tıpkı AB’ye üyelik süreci gibi ‘‘çifte standart’’ olduğunu ifade etti.
‘‘Suriye ve Libya’da ortaya koyduğumuz iradeyi hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz, Ermenistan’ı kınıyoruz’’
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son dönemde en önemli dış politika gündemi olan Suriye ve Libya meseleleri ve birkaç gündür devam eden Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili mesajlar da verdi.
Erdoğan, ‘‘Suriye'de Libya'da bizim ve dostlarımız için ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde sürmesini sağladık, hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin destek sağlamadığı hiçbir projenin yürüme şansı olmadığının kabul edildiğini umuyoruz. Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlardır yerine getirdiği görevi Kafkaslar'da neyse, yine yerine getireceğiz. Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.
‘‘Türkiye Corona ile mücadeledeki küresel başarısı sayesinde siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır’’
Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerin başında geldiğini yineleyen Cumhurbaşkanı, vaka ve ölüm sayılarının aşağı yönlü olduğunu ifade etti.
Erdoğan, ‘‘Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur. Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız, bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla sıfıra bu sayıları yakınlaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz’’ dedi.
‘‘Tankların koruması altında, o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı’’
Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin dördüncü yılı öncesinde verdiği mesajda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
‘‘Milletimiz 15 Temmuz'da tarihinin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla verdi. Uçağa, tanka sadece kalbindeki imanla karşı koyan milletimiz darbecileri hüsrana uğrattı. Türkiye'de devletin sahibinin de istiklal ve istikbalimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Tankların koruması altında, o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken, Atatürk Havalimanı'nda neler oluyor onu izleyen bir ana muhalefet başkanı vardı. Kendisine ‘tankların arasından nasıl gittiniz’ deyince 'haberim olsaydı ben de gelirdim' diye cevaplayacak kadar seviye kaybı yaşayan ana muhalefet lideri.’’