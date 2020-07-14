HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: "Yanlışı Düzeltiyoruz"

Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: "Yanlışı Düzeltiyoruz"

14.07.2020 21:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı dolayısıyla bugün yapılan kabine toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılma kararı konusunda, "Bir yanlışı biz düzeltiyoruz" dedi

Erdoğan'dan Ayasofya Açıklaması: "Yanlışı Düzeltiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı dolayısıyla bugün yapılan kabine toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü Danıştay’ın verdiği karar sonrası 24 Temmuz’da yeniden Müslümanlar'ın ibadetine açılacak Ayasofya konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, ‘‘1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir. Kadim dönemlerden beri tüm dünyanın gözbebeği bu coğrafyada yaşamayı tercih etmişsek bunun için gereken mücadeleyi vermeyi göze aldık demektir. Sultan Alparslan'dan beri bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettiğinde hemen Ayasofya'yı imara başladı. Ondan 250 önce Ayasofya'yı zapteden Haçlı ordusu vahşice yağmalamıştır. Bu dönemde yağmalanan eserler Avrupa'nın bazı yerlerinde hala sergileniyor’’ dedi.

Erdoğan, Ayasofya kararı sonrası Türkiye’ye yönelik eleştirilerin tıpkı AB’ye üyelik süreci gibi ‘‘çifte standart’’ olduğunu ifade etti.

‘‘Suriye ve Libya’da ortaya koyduğumuz iradeyi hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz, Ermenistan’ı kınıyoruz’’

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin son dönemde en önemli dış politika gündemi olan Suriye ve Libya meseleleri ve birkaç gündür devam eden Ermenistan-Azerbaycan gerilimiyle ilgili mesajlar da verdi.

Erdoğan, ‘‘Suriye'de Libya'da bizim ve dostlarımız için ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde sürmesini sağladık, hedefimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin destek sağlamadığı hiçbir projenin yürüme şansı olmadığının kabul edildiğini umuyoruz. Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlardır yerine getirdiği görevi Kafkaslar'da neyse, yine yerine getireceğiz. Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye Corona ile mücadeledeki küresel başarısı sayesinde siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır’’

Türkiye’nin Corona virüsü salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerin başında geldiğini yineleyen Cumhurbaşkanı, vaka ve ölüm sayılarının aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ‘‘Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur. Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız, bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla sıfıra bu sayıları yakınlaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz’’ dedi.

‘‘Tankların koruması altında, o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı’’

Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin dördüncü yılı öncesinde verdiği mesajda bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

‘‘Milletimiz 15 Temmuz'da tarihinin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla verdi. Uçağa, tanka sadece kalbindeki imanla karşı koyan milletimiz darbecileri hüsrana uğrattı. Türkiye'de devletin sahibinin de istiklal ve istikbalimizin teminatının da milletimiz olduğunu 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Tankların koruması altında, o gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı. Orada kahvesini yudumlarken, Atatürk Havalimanı'nda neler oluyor onu izleyen bir ana muhalefet başkanı vardı. Kendisine ‘tankların arasından nasıl gittiniz’ deyince 'haberim olsaydı ben de gelirdim' diye cevaplayacak kadar seviye kaybı yaşayan ana muhalefet lideri.’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltıAdana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı
627 emniyet müdürünün yerleri değişti627 emniyet müdürünün yerleri değişti

En Çok Okunan Haberler

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu

Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

3 kardeş babalarını tacizle suçlamıştı! Adliye karıştı

3 kardeş babalarını tacizle suçlamıştı! Adliye karıştı

Polislere sitem etti! 'Arkadaşları durdur'

Polislere sitem etti! 'Arkadaşları durdur'

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Kırşehir'de feci olay! Eşinin gözleri önünde boğuldu

Kırşehir'de feci olay! Eşinin gözleri önünde can verdi

Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'a kötü haber! İddianame hazırlandı

Can Dündar ve eşine kötü haber! İddianame hazırlandı

Adana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı

Boğulmak üzereyken imdadına feribot kaptanı yetişti

Zonguldak'ta kaçak ocak operasyonu! Vagonda gizlenirken yakalandı

Vagonda gizlenirken yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.