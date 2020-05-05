Erdoğan’dan barolar ve meslek örgütleri için yeni düzenleme çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı’nın "avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığında olunmadığı" açıklamasının ardından Erdoğan bugünkü konuşmasında, baro ve meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir" ifadesini kullandı.

Bakanlık "yasa hazırlığında değiliz" demişti

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, avukatlık ve barolarla ilgili bir yasa hazırlığı olmadığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Avukatlık Kanun Taslağı"nın önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışma olduğu, 2014’te baroların ve üniversitelerin görüşlerine sunulduğu ancak daha sonra vazgeçildiği belirtilerek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.