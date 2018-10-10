Erdoğan'dan başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü
Cem Uzan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili tweet: Milletimin ve Devletimin Hizmetinde Olmaya Hazırım
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum