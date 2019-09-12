Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına: ‘Devr-i Sabık Yaratmayın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerin belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir toplantı düzenledi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dahil 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanı hazır bulundu. CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yurtdışında bulunduğu için toplantıya katılamadı. 31 Mart Seçimleri’ni kazanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın yerlerine 19 Ağustos’ta kayyum atandığı için toplantıda hiçbir HDP’li belediye başkanı yer almadı. Belediye başkanlarına katılımları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların tespiti ve çözüm yolları için tüm bakanları toplantıya davet ettiğini ifade etti. “Toplantının demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum” Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada ‘demokratik uzlaşma’dan söz etti. Erdoğan, “İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük katkısı, siyasetin uzlaşmaya ve kucaklamaya dayalı bir yapıya kalıcı bir şekilde kavuşması olması olacaktır. Belediye hizmetleri gibi ülkemizin nüfusunun tamamını ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Bugünkü toplantımızın hedeflediğimiz demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tüm belediye başkanları ve siyasi partilerinin destek vermesi halinde kanun değişikliği gereken konuları TBMM’de, kararname gerektiren konuları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, idari konuları da ilgili kurumların çalışmasıyla çözebileceklerine dikkat çekti. “Biz ne personelle uğraştık ne de araçlarla, birkaç kötü örnek bahanesiyle binlercesinin ekmekleriyle oynamayın” Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünü de isim vermeden Seçimler öncesi veya iki seçim arası işe alınan personeli işten çıkartan, önceki dönemde ihtiyaç fazlası kiralanan araçları Yenikapı’da sergileyen ve bu nedenle de hükümete yakın medya tarafından eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ayırdı. Erdoğan, “Eskiler, ‘el işler dil övünür’ derdi. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, envai türden tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana, ve onun etrafındaki kitleden daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, ekmek parasını kazanma peşindeki insanların hayatlarını alt üst edecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Kamunun diğer tüm kurumları gibi belediyeler de hakka hukuka adalete uygun davranılması şarttır. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığar. Biz ne personelle uğraştık ne de araçlarla” dedi.

Kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde önceki dönemden kalan personele dokunmadığını vurgulayan Erdoğan, kamuda sayıları milyonları bulan taşeronu keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için kadroya geçirdiklerini dile getirdi. İkinci Meşrutiyet sonrası Türk siyaset jargonuna giren “devr-i sabık yaratmak” kullanımı, göreve gelenlerin kendisinden önceki dönemde görev yapanları potansiyel suçlu gibi görmesi anlamına geliyor. İmamoğlu: “Toplantı verimli oldu, Cumhurbaşkanı kimi kast etti bilmiyorum” CHP’li büyükşehir belediye başkanları toplantıdan memnun ayrıldılar. Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın eleştirilerinde kimi hedef aldığını bilmediğini söyledi. İmamoğlu, “Kimi kast ettiğini bilmiyorum. Her eleştiri değerli. İrdeleriz, bakarız. Bu konu bana sorulursa kendisine neler olduğunu paylaşırım. Bu toplantının çok iyi tarafları var bu konuşma minimumda kaldı” dedi. Toplantı verimli oldu. Verimli bir başlangıçtı. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Komisyon önerimiz oldu. CHP ve AK Parti’li belediye başkanlarından ortak bir komisyon kurulması kararı verildi” dedi.