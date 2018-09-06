Erdoğan'dan Benin'e FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u Beştepe'de karşıladıktan sonra başbaşa görüşmeye geçildi. Başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

Türkiye ile Benin arasındaki ticaret hacmine değinen Erdoğan, "Aramızdaki siyasi, askeri, ticari, ekonomi, kültürel bütün bu alanlarda atmamız gereken adımları konuşma fırsatı bulduk. Türkiye'nin savunma sanayindeki konumu ve buna yönelik işbirliğini görüşme fırsatını bulduk. Aramızdaki ticaret hacmi istenilen bir seviyede değil. Hedef çok daha iyi bir konuma taşıyalım. Kendilerinden alacağımız bir çok ürün var. Kendilerine de göndereceğimiz bir çok ürün var. Bu konu ile alakalı Benin'in özellikle pamuk en önemli ihraç ürünüdür. Bunun yanında Kaju Fıstığı, tekstil, palmiye, deniz ürünleri gibi bu tür ihraç ürünlerine sahip. Bizim de kendilerine ihraç edebileceğimiz daha çok tarıma yönelik, makarna, un, kablo, şeker gibi bu tür ürünlerin ihracatı gibi ürünlerle aramızdaki ilişkileri daha da zenginleştirelim istiyoruz" diye konuştu.