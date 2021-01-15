Erdoğan’dan Biden Yönetimine F-35 Mesajı

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Rusya'dan ikinci paket S-400 hava savunma sistemi daha alınacağı” açıklamasını teyit etti. Bu noktada Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarını devreye sokması ihtimalini dikkate almayacakları mesajı vererek, "Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak, birçok konuda, sadece savunma sanayi değil, bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar" diye konuştu.

Erdoğan, "Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz ama bizim bildiğimiz tek şey var, o da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek şeyimiz var şu anda biliyorsunuz o da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Bu konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştı. Temenni ederim ki Sayın Biden'in görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımlar atar, bunları da yoluna koyarız" dedi.

F-35 programında ne oldu?

F-35 askeri uçak projesi kapsamında, Türkiye’nin ödemesi karşılığında sipariş vermiş olduğu 30 uçak vardı ve uzun vadede en az 100 uçak alımı planlanıyordu. İlk sipariş kapsamında 6 uçak Türkiye için üretilmiş ve teslimata hazır hale getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de bu uçakları Türkiye'ye getirmek amacıyla eğitim almak üzere ABD'deydi. Ancak ABD Kongresi'nin kararı doğrultusunda ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi 17 Temmuz 2019'da F-35 askeri uçak üretimi projesinden çıkarma kararı aldı. Bu karar uyarınca Türkiye'ye uçak teslimi yapılmadı.

