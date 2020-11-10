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Erdoğan'dan Biden'a Tebrik Mesajı

10.11.2020 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı resmi sayfasında yayınlanan mesajda, Erdoğan seçilmiş başkan Biden’a hitaben “Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi

Erdoğan'dan Biden'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’da resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı resmi sayfasında yayınlanan mesajda, Erdoğan seçilmiş başkan Biden’a hitaben “Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tebrik mesajında, “Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır” diyen Erdoğan mevcut küresel ve bölgesel sorunlar karşısında, iki ülke arasındaki “ortak çıkarlar ve değerlere dayalı” ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni ABD yönetimiyle de yakın ilişkiler içinde olma yönünde Türkiye’nin kararlı olduğuna vurgu yapan Erdoğan bu müttefikliğin “bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine” inandığını belirtti.

Erdoğan mesajını, “Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum” diyerek bitirdi.

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