Erdoğan’dan Bir Dizi Diplomatik Hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye’deki durum ele alındı. İki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra Berlin’de Eylül ayında bir araya gelecekleri zirveyi de görüştü.
Almanya Başbakanlık Sözcüsü, Erdoğan’ın planlanan Berlin ziyareti öncesinde iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının biraraya geleceğini bildirdi.
Yazılı yapılan açıklamada bakanların nerede ve ne zaman bir araya gelecekleri belirtilmedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Erdoğan’ın yarın (Perşembe) da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Kalın, görüşmede bölgesel konuların, ikili ilişkilerin ve son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerin ele alınacağını belirtti.
Amerika’nın iki Türk bakana yaptırım uygulama kararı ve Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çeliğe konulan gümrük vergilerini arttıracağını açıklamasının ardından bir dizi ekonomik önlem açıklanmıştı.
Avrupa ülkeleri de Amerika’nın benzer gümrük vergisi uygulamalarıyla karşı karşıya.
Kalın telefon görüşmeleriyle ilgili olarak “Avrupa’da Trump yönetiminin bu engelleyici, kendilerince cezalandırıcı birtakım ekonomi politikalarına dönük tepkinin giderek yükselmekte olduğunu da işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.
Kalın, görüşme taleplerinin karşı taraftan geldiğini söyledi.
Katar’dan Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım vaadi
Erdoğan ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi Ankara’da ağırladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Ayrıca Şeyh Temim’in Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini derhal hayata geçireceğini söylediği aktarıldı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-İmadi de hazır bulundu.
Geçen yıl Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu bazı Arap ülkeleri Ortadoğu’da teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar’la ilişkileri kesme kararı almıştı.
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