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Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferi mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır" dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak Birinci İnönü Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Ordunun ve milletin tüm imkansızlıklara rağmen istiklal mücadelesinden vazgeçmeyerek, vatanını ve bayrağını her koşulda canı pahasına savunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi, büyük zafere yürünen yolda ilk aşamalardan biri olmuş, ordumuzun mücadele ve dayanma gücünü artırmıştır. Genç nesillerimizin de ecdadımızın emaneti bu kutsal vatana ve şanlı zaferlerle dolu tarihimize aynı kararlılık ve azimle sahip çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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