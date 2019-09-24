Erdoğan’dan BM Kürsüsünde Haritalı İsrail Çıkışı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabına İsrail-Filistin sorununa ilişkin çıkışı ve haritalı sunumu damga vurdu. İsrail’in 1947’den bu yana bölgede sınırlarını genişletme çabası içinde olduğunu belirten Erdoğan, Trump yönetiminin “Yüzyılın anlaşması” olarak nitelenen barış planını da sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’ndaki hitabında İsrail-Filistin sorununa geniş yer ayırdı. 1947’den başlayarak günümüze kadar İsrail’in bölgede genişlemeci bir politika izlediğini belirten ve aşama aşama harita ile bunu Genel Kurul’a anlatan Erdoğan “Merak ediyorum İsrail nerede? 1947’de neresiydi ve şu anda neresi?” diye sordu. “İsrail doyuyor mu? Hayır. Kalanını almanın gayreti içinde” diyerek ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararına ve Batı Şeria’daki yerleşimlere üstü kapalı atıfta bulundu.

Erdoğan İsrail-Filistin sorunu konusunda BM’nin bugüne kadar aldığı kararların uygulanmadığına dikkat çekti, “BM’de alınan kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Bu çatının altında aldığımız kararlarla biz tesirli olamıyorsak adalet nasıl olacak?” diye sordu.