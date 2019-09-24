Erdoğan’dan BM Kürsüsünde Haritalı İsrail Çıkışı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabına İsrail-Filistin sorununa ilişkin çıkışı ve haritalı sunumu damga vurdu. İsrail’in 1947’den bu yana bölgede sınırlarını genişletme çabası içinde olduğunu belirten Erdoğan, Trump yönetiminin “Yüzyılın anlaşması” olarak nitelenen barış planını da sert sözlerle eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’ndaki hitabında İsrail-Filistin sorununa geniş yer ayırdı. 1947’den başlayarak günümüze kadar İsrail’in bölgede genişlemeci bir politika izlediğini belirten ve aşama aşama harita ile bunu Genel Kurul’a anlatan Erdoğan “Merak ediyorum İsrail nerede? 1947’de neresiydi ve şu anda neresi?” diye sordu. “İsrail doyuyor mu? Hayır. Kalanını almanın gayreti içinde” diyerek ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıma kararına ve Batı Şeria’daki yerleşimlere üstü kapalı atıfta bulundu.
Erdoğan İsrail-Filistin sorunu konusunda BM’nin bugüne kadar aldığı kararların uygulanmadığına dikkat çekti, “BM’de alınan kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Bu çatının altında aldığımız kararlarla biz tesirli olamıyorsak adalet nasıl olacak?” diye sordu.
Erdoğan’dan “Yüzyılın anlaşmasına” sert tepki
Trump yönetiminin açıklanmasını İsrail’deki seçimler sonrasına bıraktığı Orta Doğu barış planı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefindeydi. “İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır, 1967 mi? Yoksa başka bir sınır mı var?” diye soran Erdoğan “Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen planın amacı Filistin halkının mevcudiyetini ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyor” sözleriyle sert çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na hitabı sırasında harita kullanması İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun önceki BM Genel Kurulu hitaplarını anımsattı.
Netanyahu 2012 yılında BM Genel Kurulu hitabında İran’ın nükleer silah yapımına ne kadar yaklaştığını savunmak için el bombasının resmedildiği bir tablo üzerinden İsrail’in kırmızı çizgisini anlatmıştı. Netanyahu geçtiğimiz yılki hitabında da İran’ın gizli nükleer tesisleri olduğunu iddia ettiği noktaların işaret edildiği bir kroki göstermişti.
Netanyahu’dan Erdoğan’a sert yanıt
İsrail’deki seçimlerin ardından koalisyon çalışmalarını yürütmek üzere BM Genel Kurulu kapsamındaki New York ziyaretini iptal eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan’ın sözlerine Twitter üzerinden görüntülü yanıt verdi.
İsrail Başbakanlığı’nın resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda Netanyahu “İsrail konusunda yalan söylemekten bıkmayan, kendi ülkesinde Kürtler’i öldüren, Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı inkar eden birisi İsrail’e nutuk atmamalı. Erdoğan, yalan söylemeye son ver” ifadelerini kullandı.
İki lider arasında geçtiğimiz yıl da benzer söylemlerle karşılıklı atışma yaşanmıştı.
Erdoğan’ın gösterdiği Suriye haritasına SDG’den yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu hitabında Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonlarından da söz etti. Erdoğan Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin denetiminde olan topraklara işaret ederken ayrıntılı bir Suriye haritası gösterdi.
ABD ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin talep ettiği güvenli bölge sınırlarına da işaret etti.
Erdoğan’a yanıt Suriye Demokratik Güçleri’nin Twitter hesabı üzerinden geldi. Önemli bölümünü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Suriye’de kitlesel insan hakkı ihlali yapmaya hazırlandığını duyurduğunu iddia etti. Paylaşılan Twitter mesajında “Erdoğan insanların elinden toprakları alıp nüfus yapısını değiştirmeyi planlıyor. Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlere yönelik etnik temizlik yapma planını net şekilde ortaya koydu” ifadeleri kullanıldı.
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