Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için BM teşkilatının daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi şarttır. Beş daimi üyenin iradesine bağlı bir şekilde çalışan BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması bir ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu muhakkak güçlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 74. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM Teşkilatı'nın 74. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "BM çatısı altında insanlığın barış, huzur, istikrar ve refahı için çaba harcayan herkese ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye olarak kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin ve temsil ettiği değerlerin en güçlü savunucularından biri olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 14'üncü ülkeyiz. BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı'ndan bu yana düzenli katkı sağlıyoruz. Ayrıca Arabuluculuk Dostlar Grubu ve Medeniyetler İttifakı gibi iki önemli girişimin liderliğini yürütüyoruz. Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık. Bu çabalar neticesinde İstanbul, muhtelif BM ajanslarının bölgesel merkezlerinden biri haline dönüştü. İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurarak, bu çabalara yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz teklife BM tarafının sergilediği müspet yaklaşımdan büyük memnuniyet duyuyoruz." - "Milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM çatısı altında en etkin rol oynadığı konuların başında insani meselelerin bulunduğuna işaret ederek, 2016'da tarihte ilk defa Dünya İnsani Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.