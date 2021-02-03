Erdoğan'dan Boğaziçili gençlere: Öğrenci misiz, terörist misiniz?

Bahçeli de "vandal" ve "barbar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7'inci Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine katılanlara ilişkin olarak Erdoğan, "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" ifadelerini kullandı. Sözlerini "Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde sürdüren Erdoğan, "Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır" ifadesine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine ilişkin açıklamaları nedeniyle de sert sözlerle eleştirdi. "Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman hâlâ terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor" diyen Erdoğan, "Bay Kemal eğer sen bu yolda devam edeceksen devam et. Terörist arkadaşlarınla bu yola devam edeceksen buyur devam et. Ama biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız" şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasında ayrıca "LGBT yok böyle bir şey bu ülke millidir manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir" ifadelerini kullandı. Bahçeli: Türkiye'nin böyle evlatları yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine katılanları "vandal" ve "barbar" olarak nitelendiren Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir" dedi.

"Öğrenci başka terörist başkadır" diyen Bahçeli, "Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır" ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine 'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır" dedi. Bahçeli sözlerini "Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür" şeklinde sürdürdü. Açıklamalarında "Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir" diyen Bahçeli, "Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır" mesajı da verdi.