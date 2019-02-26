Erdoğan'dan Brüksel'e Sisi tepkisi: AB samimi değil

Erdoğan, "Sisi'nin davetine katılan AB ülkelerinde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Mısır'ın da aralarında olduğu Arap Birliği ülkeleri ile bir araya gelmesine tepki gösterdi. Giresun'da konuşan Erdoğan, "Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?" dedi.

"AB samimi değil" diyen Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır" sözleri ile Brüksel'i eleştirdi.

AB ve Arap Birliği arasındaki zirveye ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Avrupa çifte standart ve ikiyüzlülükte en üst seviyeye çıkmıştır. Darbecilerin idamına 'şunu yaparız, bunu yaparız' diyenlerin bu 9 insanın infaz edildiği günlerde Sisi'ye destek vermesi çifte standarttır" dedi.

Irkçılık gibi akımların Avrupa değerlerini aşındırdığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'yı yöneten liderlere baktığımız zaman değerler yoktur, sadece çıkarlar vardır. Biz çifte standarttan uzak bir Avrupa istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.