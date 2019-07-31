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Erdoğan'dan, Büyükanıt'ın eşine 'geçmiş olsun' telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görmekte olan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Filiz Büyükanıt'tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Sayın Cumhurbaşkanımız, Yaşar Büyükanıt için Allah'tan acil şifa temennisinde bulunmuş ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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