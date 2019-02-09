Erdoğan'dan çöken bina açıklaması: Artık sabrımız taştı

Erdoğan olayla ilgili, "Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı" dedi.İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü çöken sekiz katlı binanın enkazından bir cansız beden daha çıkarıldı. Can kaybının 18'e yükseldiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar enkaz altından 14 kişinin sağ çıkarıldığını belirtti. Soylu, binanın altında kalan bir kişiyle daha temas kurulduğunu söyledi.

Soylu ile birlikte İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, çöken apartmanın bulunduğu bölgedeki binaların risk analizinin yapılacağını ifade etti. Kurum, söz konusu apartmanın etrafındaki 10 binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığın söyledi.

Yetkililer, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün olay yerinde İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte incelemede bulundu.