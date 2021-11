Erdoğan'dan 'Çözüm Sürecini PKK Bozdu' Mesajı

Ilısu barajı ve bazı tesislerin açılış törenine katılmak üzere Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP, HDP, İyi Parti’yi eleştirdi. “CHP, HDP, İyi Parti'ye devlet teslim edilir mi? diye soran Erdoğan, örgüt yöneticilerinin, çözüm sürecinin bozulmasıyla ilgili açıklamalarını hatırlatarak PKK’nın çözüm süreci gerçeğini itiraf ettiğini söyledi.

Beraberinde bakan ve milletvekilleriyle birlikte Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Ilısu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Helikopterle havadan inceleme yapan Erdoğan, daha sonra baraj alanında toplananlara hitap etti. Açılışın ardından Batman kent merkezine geçen Erdoğan, Avukat Sedat Özevin Caddesi üzerinde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törene katılanlara hitaben konuşma yapan Erdoğan, muhalefeti hedef aldı. CHP’nin iktidarda olduğu tek parti dönemine atıfta bulunan Erdoğan, Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların arkasında bu dönemdeki politikaların bulunduğunu söyledi. Sandıkta kazanılan zaferlerin darbe duvarına çarptığını ifade eden Erdoğan, “Tek parti faşizminin yürüttüğü ret, inkar ve asimilasyon politikaları bölgede hiçbir zaman huzuru ve güvenliği sağlayamadı” dedi.

“Çözüm sürecini PKK bozdu”

Temmuz ayında gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyareti sırasında, çözüm sürecini kendilerinin bozmadığını söyleyen Erdoğan, bu görüşünü Batman’da da tekrarladı. Ancak Erdoğan bu kez PKK yöneticilerinden Duran Kalkan’ın bir süre önce yaptığı açıklamalara vurgu yaptı. Erdoğan, örgüt yöneticilerinin çözüm sürecini nasıl bozduklarını itiraf ettiklerini hatırlatarak, “Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamle ile Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkartıp, hep birlikte tüm enerjimizi ve vaktimizi asıl hedeflerimize yöneltmemizi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahlı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü örgütün elebaşları tarafından yapılan itiraflar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa'daki bazı çevreler başta olmak üzere dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylediler. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddetli seçen tavrıyla, bu topraklarla yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağının olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği gibi kullandığı, dilediği yere saldırttığı, dilediği şekilde yönlendirdiği bu örgüt, en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü, en büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti” dedi. Duran Kalkan, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinden ateşkes için zemin bulamadık. Bize 'ateşkes ilan etmeyeceksiniz, savaşı sürdüreceksiniz' dediler" dedi.

“CHP, HDP, İyi Parti'ye devlet teslim edilir mi?”

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat'ta söylediği, "Söz veriyorum o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler" sözlerine de dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Bay Kemal çıktı ne diyor gelirse Kandi'li yerle yeksan edecekmiş. Ya Bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Bu HDP'ye, bu İyi Parti’ye bu devlet teslim edilir mi?”

“One Minute dedikçe saldırılar arttı”

Erdoğan, 2009 yılında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen zirvenin son konuşmasında, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres‘e karşı kullandığı ve yankı uyandıran "one minute" kelimelerini bir kez daha tekrar etti. Erdoğan, "one minute" dedikçe saldırıların arttığını savunarak, "Biz bölgede ve dünyada yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere zulümlere one minute dedik. One minute biz böyle dedikçe, önümüze kurulan tuzakların sayısı da artıyor" diye konuştu.

“CHP ve HDP’yi hangi güç bir araya getirdi?”

Erdoğan, 10 büyükelçinin, bir süre önce, Osman Kavala’nın bırakılmasını için sosyal mesaj yayınlamasına tekrar değinerek, Türkiye düşmanlarının içerden destek bulduğunu söyledi. Erdoğan, değişik kesimleri ‘Türkiye düşmanlarının etki elemanları’ olarak niteleyerek, ”Biz yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK'lılara, FETÖ’cülere, sivil toplum mensubu veya diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. 10 tane büyükelçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Yine soruyorum sizlere bu ülkede HDP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi iradeleri ile belirledikleri politikaları mı var? Madem öyle şu soruya cevap bulamadım. Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan parti ile Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir parti acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir? Bu soruya verilen samimi ve dürüst cevap Türkiye'nin son 8 yılında yaşadıklarının sebebini de ortaya koyar. Bu cevabı biz biliyoruz, sizler de bilirsiniz” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasının sonunda partililere, 2023 seçimleri için şimdiden çalışmaları çağrısı yaparak, “Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık. İnşallah bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız “dedi