Erdoğan’dan Cuma Namazında Sezen Aksu’ya Tepki

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Sezen Aksu’nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile birlikte yaptığı çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen ‘‘Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e’’ sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle İslamcı çevrelerden yükselene eleştiriler hakkında Sezen Aksu herhangi bir yorum yapmadı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bugün medya kuruluşlarının yetkililerini arayarak ‘‘Milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda’’ bulundu.

‘‘Adem ve Havva’ya dil uzatanlara had bildirmek bizim görevimizdir’’

Sezen Aksu’nun beş yıl önce yaptığı şarkıya eleştiri getiren isimler arasına Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan namazdan sonra mihrapta cemaate yaptığı konuşmada isim vermeden Sezen Aksu’ya sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara had bildirmek bizim görevimizdir’’ diye konuştu.

Sezen Aksu’ya yönelik linç kampanyası bir hafta önce muhafazakar bir sosyal medya fenomeninin ‘‘Şahane Bir Şey Yaşamak’’ adlı şarkıyı paylaştıktan sonra ‘‘Müslüman savcı avukatları göreve davet ediyorum’’ demesiyle başladı.

Bahçeli ‘‘Serçe isen serçeliğini bil’’ demişti

Sosyal medyada İslamcı çevrelerin tepkisi büyüdükten sonra 18 Ocak’ta grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘‘Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ‘cahil' diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyamet olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki ‘Serçe isen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme.’ Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir’’ demişti.

Önce Bahçeli’nin sonra Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik tehdide varan sözlerine siyasetten de tepkiler gelmeye başladı.

Melda Onur: ‘‘Erdoğan’ın dil koparma tehdidi, şeriat kokmuyor mu?’’

Cumhuriyet Halk Partisi eski İstanbul milletvekili ve Sosyal Haklar Derneği Melda Onur, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bu duruma sessiz kalmamasını istedi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Onur, ‘‘Sezen Aksu, birçok kuşağın beğenerek dinlediği, şarkılarını ezbere bildiği bir sanatçı. Beğenirsiniz beğenmesiniz ama uzun süredir apolitik yaşıyor. Ona karcı oluşturulan bu linç hatta terör ortamı hakkında muhalefetin bunca sessizliği anlaşılır değil. Ana muhalefet partisi lideri konumuyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye’nin onca sorunu varken sanatçılarla uğraşmayın’ diyerek kol kanat germesi gerekirdi. Öyle bir hale geldi ki Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı kanalları arayıp ‘yerli ve milli şarkılar çalacaksınız’ diyor. Üstelik Erdoğan’ın dil koparma tehdidi, şeriat kokmuyor mu? Bu lafın nereye gideceğini bilemeyiz? Ayrıca Sezen Aksu, bir dönem AKP iktidarına destek vererek toplumun bir kesimini küstürmüş bir sanatçı. Laik bir ülkede bir cumhurbaşkanı dil koparmaktan bahsetmiyor olmalı. Bu durum artık ‘suni gündem’ yaklaşımları ile izah edilemez. Başka bir şeye doğru köpürtüldüğünü düşünüyorum. Bu tehditlere sessiz kalınmamalı’’ dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de, M.Ö. 6’ncı yüzyılda yaşamış Miletli filozof Thales’in ‘‘Halkların türkülerini yakanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür’’ sözüyle Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.

Tarkan: ‘‘Sezen Aksu bu topraklarda vicdanın sesi olmuştur’’

Sezen Aksu’ya eleştiriler artarken destekler de sürüyor. Zülfü Livaneli, Mustafa Sandal ve Selçuk Yöntem gibi sanatçılardan sonra Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu’ya destek verdi.

Birlikte yaptıkları bir Tayland tatilinden fotoğraf koyan Tarkan, ‘‘Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o... Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır’’ dedi.

