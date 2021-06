Erdoğan’dan Daha Kapsayıcı Diplomasi Vurgusu

‘‘Sivilleri katledenler yıllarca korundu’’

Terörle mücadele ve Suriye’yi istikrara kavuşturma çabalarında uluslararası toplumdan beklenen desteğin alınamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Ülkemizde sivilleri katleden caniler siyasi sığınmacı statüsüyle yıllarca korundu, kollandı. DEAŞ’la mücadele kılıfı altında güney sınırımız boyunca bir terör devleti kurulmaya çalışıldı, PKK’nın her yıl on milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek birkaç göstermelik operasyon dışında hiçbir kararlı adım atılmadı’’ dedi. Terörün her türlüsüyle mücadelenin herkesin görevi olduğunu söyleyen Erdoğan, Suriye’de barış ve istikrarın sağlanmasının sadece Türkiye’nin değil herkesin sorunu olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru Libya hükümetiyle dayanışma içinde ülkede ateşkese, birliğe ve yeni bir başlangıca giden yolun açıldığını belirten Erdoğan, Libya’da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya yönelik desteğin özellikle bu kritik dönemde arttırılmasının önemli olduğunu söyledi.