Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a Şehir Üniversitesi Çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı ve yönetim kadrosu "Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na yakın" olduğu söylenen Şehir Üniversitesi’nin Halkbank’ı adeta dolandırmaya çalıştığını söyledi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi’yle ilgili söylentilere sert çıktı. Halkbank’ın üniversitenin kredi teminatlarını durdurması ve tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koyması, ‘’Hükümetin Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e tavrı mı?” sorusunu gündeme getirmişti. Davutoğlu için ''malum zat'' dedi Yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’dan ‘’malum zat’’ olarak bahseden Erdoğan, "Bu Şehir Üniversitesi meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat Başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor’’ dedi.

Davutoğlu ile birlikte eski başbakan yardımcıları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’e de yüklenen Erdoğan, ‘’Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun içinde olan Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu’’ diye konuştu. ''Halk Bankasının adeta bir dolandırılması söz konusu" Erdoğan, Halkbank’ın dolandırılmaya çalışıldığını da öne sürdü ve ‘’Halk Bankası’ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankası’na ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası’na olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında. Şimdi 'Yapılandıralım' diyorlar. Ya sen Halk Bankasına teminat bile vermedin. Futbol kulüplerinin bütün tribünlerdeki gelirlerine, her şeyine banka el koyuyor. Senin neyine el koyacak? Yoksa Maltepe'de Tekel'e ait olan yer, yani zamanında benim tahsis ettiğim bu yeri bankaya teminat olarak göstermek suretiyle, bunu mu banka teminat olarak kabul edecek? Diyorlar ki 'Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemeye ipotek koyun.’