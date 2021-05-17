Erdoğan'dan destek paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece "esnafa bir takım müjdeler" vereceği yönündeki açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1 milyon 150 bin işletmeye 3'er bin lira, esnafa ise 3 bin ile 5'er bin lira hibe verileceğini, 645 bin emeklinin maaşının bin 500 liraya yükseltileceğini, çiftçilerin borçlarının erteleneceğini, yaş çay alım fiyatının ise kilo başına 4 liraya yükseltildiğini söyledi. Esnafa destek Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 200 bin kişinin esnafa yönelik sunulan desteklerden yararlandığını belirterek, kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşın istifade ettiğini aktardı. "Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur" diye konuşan Erdoğan, "5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar lira gerçekleşirken bu rakam Haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

İşlerine ara veren esnafa hibe programıyla iki grup halinde destek olmayı planlıklarını söyleyen Erdoğan, "Birinci grupta kahve, kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi. Çiftçi borçları ertelenecek "Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var" diye konuşan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir."