Erdoğan’dan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Erdoğan, haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam ettirileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 23 - 26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırmasını planladıklarını açıkladı.

Alınan tedbirlerin koronavirüs salgınının kontrolünde etkili olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz’’ diye konuştu.

"23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz" diyen Erdoğan, yasağın 23 Nisan Perşembe saat 00:00’da başlayıp, 26 Nisan Pazar günü saat 00:00'da sona ereceğini söyledi. Erdoğan, uygulamaya ilişkin detayların İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Hastanelerde olağanüstü yoğunluk yaşanmadığını söyleyen ve sağlık görevlilerine teşekkür eden Erdoğan, hastane, yatak ve yoğun bakım yatağı konusundaki mevcut kapasitenin de güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, vatandaşların çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uymasıyla salgının felaket boyutuna varmasının önüne geçildiğini ifade etti.