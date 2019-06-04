Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sanayileşme ve modern teknolojideki hızlı gelişmenin, insana doğaya müdahale etme imkanını sağladığını, sınırsız tüketim hırsı ve tabiat üzerinde tahakküm kurma isteğinin ise tüm insanlığı ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya bıraktığını vurgulayan Erdoğan, dünyanın bugün küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre felaketleriyle mücadele ettiğini bildirdi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakılabilmesinin, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre sorunları ise tüm insanlığın müşterek meselesi olup çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.