Erdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü’ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Haber: ANKARA, (DHA)

