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Erdoğan'dan "Dünya Tiyatro Günü" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren, evrensel değerleri temel alan bir sanat anlayışı, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracıdır" - "Kültür ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve seçkin eserlerle Türkiye'yi bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, "Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren, evrensel değerleri temel alan bir sanat anlayışı, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında tarihin en eski sanat dallarından biri olan tiyatronun, kendine özgü araçları ve anlatım yollarıyla yüzyıllardır toplumların kültürel gelişimlerinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem iç dünyamıza hem toplumsal olaylara ışık tutan, kendine özgü araçları ve ifade biçimleriyle insanı insana anlatan; ülkemizde meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle gelenekselleşen tiyatro, her zaman geniş bir seyirci kitlesine sahip olmuştur. Sevgiye, saygıya, iyiye ve doğruya yönlendiren, evrensel değerleri temel alan bir sanat anlayışı, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracıdır."

Günümüzde sanat ve sanatçıya verilen değerin, toplumların sanata bakışı ve ortaya koyduğu eserlerin, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bunun bilinciyle, kültür ve sanat alanındaki zenginliklerimizin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kaliteli ve seçkin eserlerle Türkiye'yi bu alanda daha ileriye taşıyacak adımların atılması hususunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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