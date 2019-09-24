ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan yarım saatten fazla süren konuşmasının önemli bir kısmını Suriye'deki iç savaşa ayırdı. Suriye‘nin "Küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya" haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye krizini sona erdirmenin artık zamanı gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de IŞİD‘e karşı en büyük darbeyi Türkiye‘nin vurduğunu belirterek, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 500 IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanların Türkiye‘ye sığındıklarını da hatırlatan Erdoğan, halen ülkede 5 milyon sığınmacının bulunduğunu belirterek, "Bunun 3 milyon 650 binini Suriye'den gelenler oluşturuyor. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık. AB'den bize gelen destek 3 milyar eurodur" diye konuştu.

Genel Kurul'a ailesiyle birlikte iç savaştan kaçarken bindikleri botun batması sonucu yaşamıni yitiren Aylan Kurdi adlı çocuğun fotoğrafını gösteren Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir" dedi.