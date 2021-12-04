Erdoğan’dan “Düşük Faize Devam” Mesajı

Siirt’teki bazı yatırımların açılışı törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşük faizin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız" dedi.

Erdoğan 33 ay aradan sonra geldiği Siirt’te 75 tesisin açılış törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende halka hitap eden Erdoğan, Siirt’in siyasi yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında Siirt’e yapılan yatırımları uzun uzun anlatan Erdoğan, kente tersine göç yaşanacağını söyledi.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Merkez Bankası ve TÜİK ziyaretleri üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaret sonrası Merkez Bankası’nı eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, CHP liderinin TÜİK’e de randevu almadan gittiğini söyledi. Erdoğan, “CHP'nin, maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat, Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya ve Merkez Bankası, bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyorlar Merkez Bankası'ndan brifing aldıktan sonra dışarı çıkıp Merkez Bankası'nın aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi? Bak sana randevu verdiler” diye konuştu.

“Bir insan, davet edilmediği yere gidemez” sözleriyle eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar, ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin. Sen, terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları sürekli olarak yapıyorlar."

CHP’nin Mersin mitingi

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bugün Mersin'de mitingini de hatırlatarak, CHP’nin kendi partisi kadar kalabalık toplayamadığını ifade etti. Erdoğan, “Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki 'Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez” şeklinde konuştu.

“Ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kimle yürüdüğünü söylemeye cesaret edemediğini savunarak, “Ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar” dedi. Muhalefetin hak ve özgürlükler, ekonomi ve dış politika konusunda programını olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ”Bunların daha siyasette kimlerle yürüdüklerini açıkça söylemeye cesaretleri yok. Terör örgütünün beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Bir yanlarına terör örgütünün güdümündeki partiyi almışlar, bir yanlarına hala kendini tanımakta zorlanan bir başka partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar, ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Ortada ne demokrasi ne hak ve özgürlükler ne ekonomi dış politika konusunda herhangi bir program yok. Sadece lafıgüzaf var, sadece laklak var, sadece ucuz kabadayılık var. Soruyorum size, bu kadar vizyonsuz, bu kadar çapsız, bu kadar küçük, hesapçı bir ekip ülkenin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarlarını nasıl savunacak?"

“Kur dalgalanmalarını istikrarlı bir çizgiye oturtacağız"

Erdoğan’ın gündeminde son günlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler de vardı. Türkiye’nin kendi kendine yettiğini söyleyen Erdoğan, Merkez Bankası’nın rezervlerinin 126 milyar dolara çıktığını söyledi. Erdoğan, “Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı" dedi.

Erdoğan, sık sık tartışılan düşük faizin yanında olmaya devam edeceklerini de vurgulayarak, yatırımcılara seslendi. Düşük faiz ile yatırımcını yanında olduklarını söyleyen Erdoğan, “Son 3 yıldır ekonomimizle saldırıyorlar. Salgının küresel ekonomilerde yarattığı krizlerle ülkemizin yaşadığı bu süreç birleşince bir süredir dengesiz kur ve fiyat artışlarıyla karşılaştık. Milletimizin yaşadığı her sıkıntıyı yakından takip ediyoruz. Bir yandan yatırım istihdam ve üretim, ihracat ve büyüme, bu odakla yeni ekonomi politikamızı güçlendirirken diğer yandan insanların günlük hayatında karşılarına çıkan sorunları da çözecek adımları atıyoruz. Sanayicilerimizi işletmecilerimizi esnaflarımızı yüksek faize karşı destekleyecek paketleri birer birer devreye alıyoruz. Bay Kemal ‘Gel faizi bire indir ben de CHP olarak sana destek vereceğim’ dedi. Aynı bay Kemal şimdi yüksek faiz diyor. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu bugün de düşük faiz diyor yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim için tabi olduğum Nas’tır. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar bir illettir. Tüm yatırımcılarımıza gel bankalarımıza müracaatını yap oradan gerekli desteği al diyoruz. Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faiz ile yanında olacağız “ diye konuşu.

“Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek, dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız” cümleleriyle sözlerini sürdüren Erdoğan, kur dalgalanmalarının istikrarlı bir çizgiye oturacağını belirtti. Döviz artışını ‘yabancı el ve aç gözlülüğe’ bağlayan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Ekonomide sağlanan olumlu gelişmelerin tüm kesimlerde faydasına olacak şekilde yayılmasını hedefliyoruz. Yüksek fiyat artışlarının bir kısmı enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükselmeden kaynaklanıyor. Bu yüksek fiyatların bir kısmının yakında yeniden dengeye oturması bekleniyor. Ülkemizde kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebi de maalesef piyasadaki aç gözlü fırsatçılardır. Döviz kurlarındaki artışları da da yabancıların eli dışında zaman zaman bu aç gözlülüğün izini görüyoruz. Çok ta uzun olmayan bir sürede bu fiyat artışları hareketlerini kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı seviyeye bir çizgiye oturtacağız.”

Erdoğan konuşmasının sonunda, 1997 yılında yine Siirt’te okuduğu ve hapis ile siyasi yasak cezası almasına neden olan şiiri, izleyenlerle birlikte, bir kez daha okudu.

Siirt ve Erdoğan

Siirt Erdoğan’ın kişisel ve siyasi hayatında özel bir yere sahip. Eşi Emine Erdoğan Siirtli olan Erdoğan, 1997 yılında Siirt’te okuduğu bir şiir nedeniyle, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Bir yıl hapis cezası alan Erdoğan siyasi yasaklı oldu. AKP’nin girdiği ilk seçimlerde aday olamayan Erdoğan’ın siyasi yasağı, yasal değişiklik yapılarak kaldırıldı. Erdoğan 9 Mart 2003’te Siirt’te yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek meclise girdi.

