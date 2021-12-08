Erdoğan'dan ekonomi mesajı: "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ekonomiye dair mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat" temeline dayanan "yeni ekonomi" politikasını savundu.

"Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken, düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız" diyen Erdoğan, "Bir müddet sonra bu çalışanların ücretlerinden kamu gelirlerine kadar her alanda kazanç olarak kendini hissettirmeye başlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gideceğimiz biliyoruz. Ne elde edeceğimizi de biliyoruz" ifadelerine vurgu yapan Erdoğan, halka da sabırlı olma çağrısı yaptı. Erdoğan, "Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyorum. Türkiye'nin asırlardır teşebbüs ettiği ama geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü inşallah bu defa kesilemeyecektir" dedi.

"Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır" diyen Erdoğan "Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatlarla mücadeleye vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine ilişkin olarak da, "Ülkemizdeki döviz sorununun kurun seviyesi ile değil, istikrarı ile ilgili olduğunu biliyoruz ve bunu sağlayacak adımları da atıyoruz. Aynı şekilde ülkemizdeki fiyat artışı sorununun arzdaki bozulmadan değil, girdi fiyatlarındaki belirsizlik ile açgözlülükten kaynaklandığını biliyor ve bunun da tedbirlerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

Fahiş fiyat artışlarına da değinen Erdoğan, bu konudaki şikayetleri dinlediklerini belirterek, "Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza talimat veriyorum, girdi maliyeti ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek şekilde artış yapan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Aşırı fiyat yükselten ve stokçuluk yapanlarla sonuna kadar mücadele etmekte" kararlı olduklarını vurguladı.

"Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum" diyen Erdoğan, herkesi yeni ekonomi politikasının getirdiği "fırsatları değerlendirmeye" davet etti.

DW/JD,EC

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