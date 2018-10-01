Erdoğan’dan Ekonomi Mesajı: ‘Zoru Geride Bıraktık’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılışında yaptığı konuşmaya ekonomiyle ilgili mesajları damga vurdu. Erdoğan, "Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz" diyerek, “zoru geride bıraktık” mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak sözlerine başladı. Konuşmasında daha sonra Türkiye’deki yönetim sistemini Başkanlık sistemi olarak değiştiren 16 Nisan referandumuna değinen Erdoğan, referandumu “büyük reform ve devrim” olarak niteledi. Erdoğan, Türkiye’de tek partili ve çok partili rejimlerin denendiğini ancak denenen sistemlerin darbelere, vesayetlere ve krizlere engel olamadığını savundu. “Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar” Erdoğan, TBMM’ye hitabında ülke ismi vermeden hem dış politikada hem de ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili dış güçleri suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Sınırlarımız içinde terör koridoru oluşturmaya kalktılar. Ardı ardına yaptığımız harekatlarla bu planı da paramparça ettik” dedi.

Türk lirasındaki değer kaybı, Amerika’nın yaptırımları ve yeni gümrük vergileriyle birlikte ekonomide yaşanan krize değinen Erdoğan, “Gece yarısı operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah'ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerle ekonominin yeniden dengeye kavuşmaya başladığını savundu. Erdoğan, "En zorunu geride bıraktık. Bu günleri de geride bırakacağız" ifadesini kullandı. “Hedef Kandil ve Sincar’ı temizlemek” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde PKK'yla mücadele de vardı. Erdoğan PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünün kontrol altına alındığını söylerken, “Hedef Kandil ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı temizlemek” mesajını verdi. Suriye krizine ve İdlib’deki duruma da değinen Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında Soçi’de varılan İdlib mutabakatına atıfta bulundu. Erdoğan, “Türkiye en büyük yükünü kendisinin çektiği Suriye krizinde doğrudan sahada inisiyatif alan ve söz söyleyen bir ülke durumuna geldi” ifadesini kullandı.