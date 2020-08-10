Erdoğan’dan Ekonomi ve Doğu Akdeniz’e İlişkin Mesajlar

Cumhurbaşkanı, ''2002 yılında 236 milyar dolar olan milli gelirimizi 2019 yılında 754 milyar dolara yükselttik. Kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 2013 yılında 12 bin 500 dolara kadar çıkarmıştık. Ancak Gezi olayları ile başlayan ve bugüne kadar kesintisiz devam eden saldırılarla birlikte (bu rakam) 2019 yılında 9 bin 127 dolar olarak gerçekleşti. Satın alma gücü paritesine göre 2002'de 17. sıradayken 13. sıraya yükseldik. Kişi başı gelirde üst-orta gelir grubunu yükselttik. Buzdolabı satışı 18 yıl önce 2 milyon 88 bin adetten, 2,5 milyona çıktı. Çamaşır makinesi satışı sayısı 824 bin adetten 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı. Ülkemizde yeni açılan şirket sayısı 30 bin 842 iken geçtiğimiz yıl bu rakam 85 bin 263'ü buldu. İstihdam da 18,6 milyondan 28,8 milyona çıktı. Borsa endeksi 110'dan 1000'in üzerinde bir seviyeye ulaştı. Döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı. Bir ara bu rakam 135 milyar dolara kadar yükselmişti'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir yıldız olarak parladığı 2013 yılından bu yana sinsi saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin uluslararası rezervlerini açıklayan Merkez Bankası, 39,1 milyar doları altın cinsinden rezerv olmak üzere tüm rezervin 86,3 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan: ''IMF'ye gidecekmişiz, boşuna elinizi ovuşturmayın''

Cumhurbaşkanı, bu sabah bir televizyon programında yaptığı konuşmada “Ekonomi perişan ancak Türkiye çaresiz değil. Çözüm için tek yol AKP hükümetinin değişmesi. Biz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm için, tedavi için ne gerekiyorsa onu da öneriyoruz. Kimse suçlu aramasın Türkiye kötü yönetiliyor'' diyen eski Başbakan Yardımcısı ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

Erdoğan, ''IMF'ye olan borcumuz biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Biz bunu 2013 Mayıs ayında sıfırladık. Ama birileri de avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'ye gidecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, o zamanın ekonomiye bakan zat geldi bana, 'Sayın Başbakan'ım verelim mi bu borcu?' dedi. 'Bugün' dedim, 'borç alan yarın talimat alır'. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bir defa bunu herkesin görmesi lazım'' dedi.