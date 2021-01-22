HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Haziran 2023'ten önce söz konusu değil

Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Haziran 2023'ten önce söz konusu değil

22.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Haziran 2023'ten önce söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı kıldığı Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıktıktan sonra ikinci parti aşıların Türkiye'ye getirilmesi, restoran ve kafelerin açılması, muhalefetin erken seçim beklentisi, tartışmalı hukuk ve ekonomi reformu gibi konularda açıklamalarda bulundu.

İkinci parti aşıların hafta sonuna kadar gelmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, "İkinci parti aşımız, nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği konusunun ise kabine toplantısında yeniden ele alınacağını söyledi. Bu konuda bazı endişelerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa sıkı tutulmuyor. Başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Erken seçim söz konusu değil”

Bir süredir muhalefet partilerinin dillendirdiği, seçimlerin erken bir tarihe çekilmesi konusuna da değinen Erdoğan, erken seçimin gündemde olmadığını belirterek, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür" diye konuştu. Erdoğan, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı gazetecilerin ekonomi ve yargıdaki reform hazırlıklarına ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmaları yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bununla ilgili açıklamaları yaparız.”

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

HSK'dan 13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

13 hakim ve savcı hakkında flaş karar

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan mobil ekmek büfeleriyle ilgili flaş açıklama

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat’ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Konya'daki çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası: Dayanamadım, ateş ettim

Çifte cinayette 'yasak aşk' iddiası: Dayanamadım, ateş ettim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.