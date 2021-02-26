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Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Darbenin her türlüsüne karşıyız

26.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Darbenin her türlüsüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'da ordunun tutumunu eleştirerek, "Darbenin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Rusya’dan yapılan açıklamada ise ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin bir endişe bulunmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa çağrısında bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "darbenin her türlüsüne karşı olduklarını" ifade ederek, "Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir" diye konuştu.

Halkın Paşinyan'ı zaten alaşağı edecek konuma geldiğini söyleyen Erdoğan "Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır" dedi. Erdoğan, bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkının yapacağını, bunu halkın tasarrufuna bırakmak gerektiğini söyledi.

Kremlin: Ateşkes anlaşmasına ilişkin bir endişe yok

Rusya'dan da Ermenistan’ın Azerbaycan’la imzaladığı ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede yaşanan krize karşın, Moskova arabuluculuğunda imzalanan ve Dağlık Karabağ çatışmalarını sonlandıran ateşkes anlaşmasına ilişkin bir tehlike görmediklerini ifade etti. Peskov, şimdiye kadar anlaşmanın koşullarının yerine getirildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte de anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesinin önemine dikkat çekti.

İki ülke arasında yaklaşık altı hafta süren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmalar, 9 Kasım 2020’de imzalanan anlaşmayla son bulmuştu. Ermenistan’da muhalefet, ateşkes anlaşmasına daha önce yanaşmayarak büyük bir toprak kaybına neden olduğunu öne sürdükleri başbakan Paşinyan’ı vatan hainliğiyle suçluyor. Paşinyan’ın istifası talebiyle aylardır eylemlerin düzenlendiği ülkede, Perşembe günü ordunun üst düzey komutanları bir bildiri yayımlayarak, Başbakanın görevden çekilmesi çağrısı yapmıştı. Paşinyan, bu çağrıyı darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve destekçileriyle birlikte sokağa çıkmıştı. Başbakan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alarak orduya "işinizi yapın" çağrısında bulunmuştu.

DW,dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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