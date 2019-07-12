Erdoğan'dan, eski milletvekili Fırat için başsağlığı mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat (76) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

