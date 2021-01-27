Erdoğan'dan Esnafa Hibe Desteği Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık cirosu 3 milyon lira olmak kaydıyla ciro kaybına uğradığını belgeleyecek lokanta, restoran ve kafe işletmelere destek amaçlı, geri ödemesiz hibe yardımı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, “Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de AKP Grubu konuşmasında, Corona virüsü salgını kaynaklı gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sonrasında bir soru üzerine Erdoğan, yasaklamaları esnetme veya kaldırma konusundaysa gelecek kabine toplantısında bunu görüşeceklerini belirtti ancak olumlu yönde herhangi bir sinyal vermedi. Türkiye’de esnaf başta olmak üzere salgın dolayısıyla yaşanan ağır ekonomik tabloya duyarlılık gösterilmediği yönündeki eleştirilere karşılık Erdoğan, “Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Ama biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimizin içindeyiz” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, sosyal medyada salgın şartlarına aykırılık boyutuyla sorgulanan ve hatta müzisyenlerce konserlere izin verilmemesi örneğiyle eleştirilen “Elazığ’da miting düzenlenmesi” olayını “milletle birlikte olmak” olarak açıkladı. Erdoğan, hayatlarında her dönem olduğu gibi bugün de milletle birlikte olduklarını söyleyerek, önceki gün Elazığ'da salgın tedbirlerine riayet ederek halkla bir araya geldiklerini belirtti. Önlemler kapsamında esnafı yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Corona virüsü salgınından etkilenen esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık bin lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini geçtiğimiz günlerde tekrar erteledik. Ayrıca, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk altı aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini açıkladık. Şimdi de yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden vatandaşa aktardıklarını söyleyen Erdoğan, normalleşme için halk tarafından kurallara uyulması gerektiği mesajını verdi. Erdoğan, “Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle, yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır. Bunun için öncelikle milletimizin ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Erdoğan, normalleşme adımları için aşılanan kişi sayısında toplumda genel koruma sağlayacak rakamlara ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, “Yerli aşı çalışmalarımızın kullanılabilir seviyeye gelmesi, önümüzü daha kolay görebilmemizi sağlayacaktır. Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İşte şu an itibarıyla 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Dünyada geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor ama biz hamdolsun yaptığımız anlaşmayla bu 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. Aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacaktır” diye anlattı.