Erdoğan'dan esnafa: Vatandaşa zulmetmeyin

Vatandaşa zulmetmeyin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan esnafa seslenerek, bu sürecin böyle devam ettirilmesi halinde "ağır cezalar" uygulanabileceğini söyledi.

"Gerek sebzede, gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz" diyen Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın gıda fiyatları konusunda yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki, şu önümüzdeki bir ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz" ifadesine vurgu yapan Erdoğan, esnafa seslenerek, "Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşa da zulmetmeyin" dedi.

Erken Uyarı Sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, fahiş fiyatlara karşı "Erken Uyarı Sistemi" kurulması kararı alındığını açıkladı.