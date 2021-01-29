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Erdoğan'dan esnafa: Vatandaşa zulmetmeyin

29.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan esnafa: Vatandaşa zulmetmeyin

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnafa seslenerek "Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

Vatandaşa zulmetmeyin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan esnafa seslenerek, bu sürecin böyle devam ettirilmesi halinde "ağır cezalar" uygulanabileceğini söyledi.

"Gerek sebzede, gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz" diyen Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın gıda fiyatları konusunda yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki, şu önümüzdeki bir ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz" ifadesine vurgu yapan Erdoğan, esnafa seslenerek, "Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşa da zulmetmeyin" dedi.

Erken Uyarı Sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, fahiş fiyatlara karşı "Erken Uyarı Sistemi" kurulması kararı alındığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliğindeki toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı

Toplantıda Türkiye’de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildi.

Toplantı sonrası basına yapılan açıklamada "Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır" denildi.

"Komitenin, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır" denilen açıklamada "Bu kapsamda, tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir" denildi.

DW/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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