Erdoğan’dan F-35 Yorumu: ‘ABD Ciddi Adım Atmadı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 ve S-400 kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Washington’un bu sorunun çözümü için fazla adım atmadığı görüşünü savundu. Rus yapımıS-400 savunma sistemi satınalması sonrasında Türkiye, üreticisi ve alıcısı olduğu F-35 projesine katılımının askıya alınması ve ABD yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Buna rağmen Türkiye S-400 programından geri dönüşün olmadığı ve sistemin NATO’yla uyumlu olduğu konusunda ısrarlı oldu.

Senegal ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım ayında yaptığı Washington ziyaretinde Trump’la görüşmesi sırasında ABD’yle S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulması konusuna sıcak bakıldığını ancak sonrasında bu konuda adım atılmadığını şu sözlerle ifade etti:

“ABD seyahatimde son olarak orada Trump da önerimiz üzerine ‘(ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert) O’Brien ile (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim) Kalın Bey’e sizden bir, bizden bir kişi biraraya gelip bunlarla ilgili çalışmaları yürütsünler’ dedik. Orada biz görevi verdik ama henüz bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yok.”