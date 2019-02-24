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ERDOĞAN'DAN, FATİH KARACA'YA (MABEL MATİZ) TAZİYE TELEFONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. 

ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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