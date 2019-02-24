ERDOĞAN'DAN, FATİH KARACA'YA (MABEL MATİZ) TAZİYE TELEFONU

ANKARA (DHA) Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Mabel Matiz olarak bilinen \u015fark\u0131c\u0131 Fatih Karaca\u2019y\u0131 telefonla arayarak, K\u0131br\u0131s Gazisi babas\u0131 Ali Karaca\u2019n\u0131n vefat\u0131 dolay\u0131s\u0131yla taziyelerini iletti.PARTNERSeks ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 3 \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n itiraflar\u0131 \u0130ntihar giri\u015fiminde bulunan ki\u015fiyi vatanda\u015flar kurtard\u0131Kahreden haber geldi! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var
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