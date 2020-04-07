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Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

Sunucu Fatih Portakal hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekalif-i Milliye" hatırlatmasına yönelik Twitter paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında milli dayanışmanın önemini vurguladığını ve tarihsel bir örneklik olarak Tekalif-i Milliye Kanunu'ndan bahsettiğini kaydetti.

Portakal'ın attığı tweet ile Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği bir takım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede de Fatih Portakal hakkında, Twitter mesajında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve resen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi.

Portakal Twitter paylaşımında , "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerine yer vermişti.

Diğer yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) da, sunucu Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. Maddesine atıfta bulunularak aykırı davrananların "bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası" ile cezalandırılmasının öngörüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda içinden geçtiğimiz dönemin hassasiyeti de dikkate alındığında, panik havası yaratmaya ve tasarruf sahiplerinin bankalardaki birikimlerinin güvende olmadığı izlenimi yaratmaya matuf ifadeler kullanan söz konusu kişinin eylemlerinin Kanun'un 74 ve 158. maddeleri anlamında suç teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararı ile itibarın zedelenmesi suçuna ilişkin olarak Fatih Portakal isimli kişi hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına ve Twitter paylaşımına erişimin engellenmesine karar verilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir" denildi.

DW/BK,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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