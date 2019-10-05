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Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon sinyali

05.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

ABD'nin, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi konusunda kendilerini oyaladığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem havadan hem de karadan bölgeye operasyon başlatabileceğini açıkladı.

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon sinyali

Suriye'nin kuzeyindeki YPG yapılanmasından rahatsız olan ve güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile tam olarak anlaşamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgeye yönelik "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık... Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz" dedi.

AKP'nin Kızılcahamam'daki değerlendirme toplantısında konuşan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik son haftalardaki operasyon mesajlarına yenisini ekledi. Erdoğan, "Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" dedi.

"Bütün bunların hikaye olduğunu gördük"

Türkiye sınırındaki YPG varlığından rahatsız olan ve bu örgütten arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile beklediği düzeyde anlaşma sağlayamayan Erdoğan bir süredir Washington yönetimini uyarıyor, Türkiye'nin kendi başına harekata başlayacağı mesajını veriyor. Erdoğan, isim vermeden Beyaz Saray yönetimini eleştirdiği konuşmasında "Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır, siz SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK/YPG'yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bunu açıklayın" dedi.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak görüyor. Kürt milislerden oluşan YPG, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelede başlıca müttefiki olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çoğunluğunu oluşturuyor. Ankara'nın endişelerinin giderilmesi amacıyla geçen ay YPG'nin sınırdaki pek çok mevziden çekildiği açıklanmış ve iki ülke Fırat'ın doğusunda havadan ve karadan ortak devriyelere başlamıştı.

DW/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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