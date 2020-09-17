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Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Kifayetsiz Muhteris"

17.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye’nin yurtdışındaki girişimlerine yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kifayetsiz muhteris ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: "Kifayetsiz Muhteris"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda video konferans yöntemiyle parti yöneticilerine seslendi. Türkiye’nin yurtdışındaki girişimlerine yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için kıfayetsiz muhteris ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya, Kafkasya’dan Afrika’ya kadar faaliyetlerinin eleştirişdiğini söyleyen Erdoğan Türkiye bunlardan vazgeçerse ne olacak sorusunuz sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ne diyorlar, ‘Türkiye niye Suriye’de diyorlar, Türkiye niye Libya’da, Türkiye niye Doğu Akdenizde, niye Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Orta Asya’da, Türkiye bunca mücadeleyi niye veriyor?’ diyorlar. Onların da haklı olabileceğini varsayarak soruları tersinden sorarak, Türkiye bu mücadeleleri vermezse ne olacağı üzerine gelin hep birlikte mantık yürütelim. Mesela Türkiye bir anda çekilirse Suriye bir anda huzura, barışa ve özgürlüğe mi kavuşur? Mesela Türkiye orada kurulan tezgâhı görmezden gelirse, ertesi gün Kuzey Irak tüm teröristlerden mi temizlenir? Mesela Türkiye yaşananlara sırtını dönerse Libya’da, darbeciler köşelerine çekilip, ülkenin yönetimini meşru idareye mi bırakır? Mesela Türkiye her şeyden vazgeçerse Fransa başındaki kifayetsiz muhterisin yol açtığı savrulmalardan kurtulup, sağduyulu bir siyasete mi yönelir? Mesela AB, Türkiye tüm haklarından feragat ederse uzunca bir zamandır ülkemize karşı uyguladığı çifte standartı terk edip bize verdiği sözleri tutmaya mı başlayacak? Mesela böyle bir durumda bölgede hesabı olan devletler, her şeyi bir kenara bırakarak çekip gidecekler mi? Sürekli ülkemize ekonomik tuzaklar kurmak için çabalayanlar pişman olup bize destek mi verecekler? Şayet bu soruların hepsine gerçekçi ve samimi bir evet cevabı verilebilirse izlediğimiz politikayı gözden geçirmek de üzerimize vacip hale gelir. Küçük bir kesim dışında özellikle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bu sorulara aklı başında olup da evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim duymadım tanımıyorum” dedi.

Türkiye modeli demokrasi

Erdoğan, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine karşı dış dünyanın verdiği tepkiyi de eleştirdi ve demokrasinin hem ABD hem Avrupa’da bozulma sürecinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada Türkiye’nin insani değerler üzerine inşa edilmiş bir demokrasi yarattığının bunun Türkiye modeli olduğunu savundu.

Parti yöneticilerine seslenen Erdoğan, AKP’nin Türkiye genelinde 10,5 milyon üyesinin bulunduğunu bunun da ülkenin adeta küçük bir modeli olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki yıl yapılacak olağan kongre öncesinde çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Erdoğan, AKP’nin sadece geçmişin ve bugünün partisi ve iktidarı değil geleceğin de iktidarı olacağını söyledi.

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