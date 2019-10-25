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Erdoğan'dan Fransız Le Point Dergisi Hakkında Suç Duyurusu

25.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransız haber dergisi Le Point’in kapak sayfasını paylaştı ve dergi için “Etnik temizlik iftirasını atan bir Fransız dergisi”ifadesini kullandı

Erdoğan'dan Fransız Le Point Dergisi Hakkında Suç Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransız haber dergisi Le Point’in kapak sayfasını paylaştı ve dergi için “Etnik temizlik iftirasını atan bir Fransız dergisi”ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın “Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve ‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi.CB’mıza neden saldırdıkları açık: Suriye’deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı.”İfadelerini kullandı.

Kalın’ın bu açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın derginin yayın yönetmeni Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert hakkında da yasal başvurular yaptığı ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı’na hakaret durumunda Türk adli makamlarının yetkili olduğunu ve suç duyurusunun bu çerçevede yapıldığını söyledi.

Dergi kapağında “Erdoğan’ın metodu etnik temizlik? Yok edici. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin verilmeli mi?” şeklinde bir başlık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker selamı verirken görüldüğü bir fotoğrafıyla yayınlanmıştı.

Aynı dergi daha önce de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını kapağına taşımış ve “Diktatör” başlığını kullanmıştı.

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