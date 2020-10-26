Erdoğan’dan Fransız Ürünlerine Boykot Çağrısı

Cumhurbaşkanı, ‘‘Batı, Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum. Her şeyden önce insanız. İnsan olarak bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir, biz ona da Musevi’ye de sahip çıkıyoruz. Ama ‘Gelin Fransa'da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım’ diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Özellikle Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait işyerleri, evler, ibadethaneler, okullar hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına uğruyor. Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da ‘Türk markalı mal satın alınmayın’ diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın’’ dedi.

Beştepe’de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşan Erdoğan, Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların kıyafetlerinden dolayı saldırıya uğradıklarını, Müslüman çocukların eğitim haklarından mahrum kaldıklarını söyledi ve bu durumla Paris’te Hazreti Muhammed karikatürünü öğrencilerine gösterdiği için bir öğretmenin kafasının kesilmesi sonrası İslami aşırılıkla mücadele kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı arasında bağ kurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde son iki gündür açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Fransız lidere yönelik eleştirilerine devam ederken Türk vatandaşlarına Fransız ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Erdoğan, ‘‘Buradan tabii Şansölye Merkel'e de sesleniyorum. Hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'ü aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç hürriyetlerini kısıtlayan bir uygulamayla karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki peygamber efendimizi hedef alan bir alçaklıkla muhatap olmuyoruz. İşte Fransa’da yaşananlar. Charlie Hebdo olayı. Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen desteklenen bir politika haline gelmiştir. Irkçı terörizm. Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi'nin adeta zincir halkalarısınız. Irkçı terörizm; medya ve siyaset eliyle, çoğu zaman da güvenlik birimlerinin göz yummasıyla toplumda yaygınlaşıyor’’ dedi.

Batılı ülkeleri ‘ırkçı terörizm’, ‘Müslüman düşmanlığı’ ile suçlayan Erdoğan bu kez yalnız Macron’u değil Almanya Başbakanı Angela Merkel’i de eleştirdi.

‘‘Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı’’

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) yayınladığı verilere göre Fransa, 2018 yılında 330 milyon dolar tutarındaki doğrudan yatırımı ile Hollanda (855 milyon dolar), Azerbaycan (510 milyon dolar), İngiltere (445 milyon dolar), ABD (435 milyon dolar) ve Katar’ın (369 milyon dolar) ardından altıncı sırada yer aldı.

Türkiye’nin Fransa’ya çok uzun yıllara dayanan ekonomik ve ticari ilişkileri bulunuyor. Fransa, Türkiye’de en uzun zamandır yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Son yıllarda Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler arasında zirvedeki yerini yitirse de hala ilk ondaki yatırımcı ülkelerden birisi.

Fransa hala Türkiye’deki en büyük 10 yatırımcı ülkeden biri

IŞİD gibi terör örgütlerinin işlediği cinayetlerin faturasının tüm Müslümanlara kesildiğini belirten Cumhurbaşkanı, 2. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da Musevilere yönelen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanların maruz kaldığını söyledi.

Türk-Fransız ortaklığı şirketi Oyak-Renault, 2019 yılında ISO 500’de en büyük dördüncü şirket olurken BNP Paribas’nın ortak olduğu Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye’nin aktif büyüklük bakımından en büyük 11. bankası.

Petrol sektöründe Total, inşaat sektöründe Onduline ve Lafarge, süpermarket sektöründe Carrefour, ilaç sektöründe Sanofi, kişisel bakım ve kozmetik sektöründe L’oreal, Lancome, Clinic, yiyecek sektöründe Danone ve Sodexo, Türkiye’deki önde gelen Fransız şirketleri arasında.

Türkiye’nin 1 milyar dolar fazla verdiği Fransa ile arasında dış ticaret hacmi 2019’da 9,6 milyar dolara yükseldi

Fransa ve Türkiye arasındaki dış ticaret rakamları da son yıllarda artış gösteriyor. İki ülke arasında 2002’de 5,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2019’da 9,6 milyar dolara yükselirken Türkiye 1 milyar dolar ticaret fazlası veriyor.

Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 2019’da Fransa 5,3 milyar dolar’la Almanya (10,9 milyar dolar) İngiltere (7,3 milyar dolar), İtalya (6,7 milyar dolar), Irak (6,3 milyar dolar) ve ABD (5,8 milyar dolar)’nin ardında altıncı sırada yer aldı. 2020’nin ilk sekiz ayında ise 3,3 milyar dolarlık ihracatla altıncılıktaki yerini koruyor.

Fransa, 2018 yılında Türkiye’nin ithalat partnerleri arasında ise 5,3 milyar dolar ile Rusya (15 milyar dolar), Almanya (12,3 milyar dolar), Çin (12,1 milyar dolar) ve ABD’nin (7,9 milyar dolar) ardından beşinci sırada kaldı. 2019’un ilk sekiz ayında ise bu ülkeden 3,3 milyar dolarlık mal ilan edilirken Fransa, yine altıncı sırada yer aldı.

