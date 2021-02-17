Erdoğan'dan Gara Tepkisi: Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler

Kılıçdaroğlu’na ‘Sen kademelerindeki DHKP-C’lileri temizle’ sözleriyle yüklenen Erdoğan, ‘‘Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın’’ dedi.

Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun operasyonla ilgili bilgilendirmede bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayıplardan kendisini sorumlu tutması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı, açıklamalarından ötürü CHP liderine tepki gösterse de diğer muhalefet partilerinin genel başkanları da eleştiri oklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltmekten kaçınmadı.

Akşener: ‘Bu işte siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz’’

Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı’nın rehinelerden ‘esir’ olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi.

İyi Parti lideri, ‘‘Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin açıklamasını, valilere, bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir. Çok daha beter cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden böyle bir sonuçla karşılaştı? Bu işte, siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz. Siz, sosyal medyada, meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp, şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz. Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza, ‘esir’ demez, diyemez. Milletimizin canı yanıyor. Türkiye’ye, afra tafra yapan Suud’ların kralı öldüğünde, ilan ettiğin yası, evlatlarımıza neden çok görüyorsun? Senin işin, kongre salonunda, yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp, ‘şeref dağıtmak’ değil, o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Gara’daki kahrolası o mağara, lebalep şehit doluyken ‘pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu’ diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk olmaz’’ dedi.