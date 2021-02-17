Erdoğan'dan Gara Tepkisi: Kılıçdaroğlu'na Ağır Sözler

Irak’ın Kürt bölgesinde bulunan Gara’da düzenlenen askeri harekat sırasında yıllardır PKK tarafından alıkonan 13 devlet görevlisinin öldürülmesinin yarattığı tartışma büyüyor.
Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun operasyonla ilgili bilgilendirmede bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayıplardan kendisini sorumlu tutması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu.
Bugün partisinin Ankara il kongresinde CHP Genel Başkanı’nı siyasi ittifak ilişkileri nedeniyle terör örgütünü kınamamakla suçlayan Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisinin kendilerine terörle mücadele dersi veremeyeceğini de söyledi.
Kılıçdaroğlu’na ‘Sen kademelerindeki DHKP-C’lileri temizle’ sözleriyle yüklenen Erdoğan, ‘‘Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın’’ dedi.
Her ne kadar Cumhurbaşkanı, açıklamalarından ötürü CHP liderine tepki gösterse de diğer muhalefet partilerinin genel başkanları da eleştiri oklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltmekten kaçınmadı.
Akşener: ‘Bu işte siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz’’
Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı’nın rehinelerden ‘esir’ olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi.
İyi Parti lideri, ‘‘Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin açıklamasını, valilere, bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir. Çok daha beter cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden böyle bir sonuçla karşılaştı? Bu işte, siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz. Siz, sosyal medyada, meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp, şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz. Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza, ‘esir’ demez, diyemez. Milletimizin canı yanıyor. Türkiye’ye, afra tafra yapan Suud’ların kralı öldüğünde, ilan ettiğin yası, evlatlarımıza neden çok görüyorsun? Senin işin, kongre salonunda, yüreği yaralı bir anayı telefona bağlatıp, ‘şeref dağıtmak’ değil, o anaların evlatlarını yaşatmaktır. Gara’daki kahrolası o mağara, lebalep şehit doluyken ‘pandemiye rağmen kongre salonu lebalep dolu’ diye sevinemezsin. Böyle şuursuzluk olmaz’’ dedi.
Karamollaoğlu: ‘‘Sayın Cumhurbaşkanı’nın kongrede bir şehit annesini aramasını bir şov olarak görüyorum’’
PKK’lılar tarafından çocuğu öldürülen bir annenin parti toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aranmasına bir eleştiri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan geldi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, ‘‘Üzülerek ifade ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın kongrede bir şehit annesini aramasını bir şov olarak görüyorum. Bu tavır ayıptır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına bakılacak olursa başarısızlıkla sonuçlanan bir kurtarma operasyonu olduğu anlaşılıyor. Buna rağmen iktidarın, sanki bu başarısızlık muhalefete aitmiş gibi bir tavır sergilemesini kabullenmek mümkün değil. ABD yıllardır yapmış olduğu gibi Biden döneminde de Türkiye’ye karşı hasımlığını devam ettirerek, PKK'ya açıkça destek verdiğini ifade ediyor. İktidar adeta hedefini bilmeyen bir gemi gibi seyahat ediyor. Ne yapacağını, nasıl karar alacağını, dostunu ve düşmanını bilmiyor. Büyük Ortadoğu Projesi kabul edilemez. ABD’nin Ortadoğu’daki nihai hedefi BOP’un gerçekleşmesi ve Büyük İsrail’in kurulmasıdır. Bu gerçeği sağır sultan anladı ama bizimkiler hala anlamadı’’ dedi.
Davutoğlu: ‘‘Cumhurbaşkanı, operasyonlar sürerken, müjde vereceği açıklaması ile bütün operasyonu ifşa etme gafletinde bulunmuştur’’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazartesi günü ‘‘Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim’’ diyerek bir müjde vereceğini açılaması ancak kayıpların verildiği Çarşamba günü hiçbir beyanda bulunmaması ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun gündemindeydi.
Davutoğlu, ‘‘Buradan operasyonun başarısız olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Bir kez olsun evlatlarını kaybeden aileler ile empati yapın. Cumhurbaşkanı, operasyonlar sürerken, akıl almaz bir şekilde müjde vereceği açıklaması ile harekatın hedefinin insanlarımızı kurtarmak olduğu imasında bulunarak, bütün operasyonu ifşa etme gafletinde bulunmuştur. Sonuç müjde yerine büyük bir acı ve keder olmuştur. Şimdi kulağınızı açın ve nerelerde hata yaptığınızı dinleyin. Evet, bu operasyon planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından tam bir başarısızlıktır. Operasyon sonrası sergilenen tavır ise sorumsuzluk ve duyarsızlıktır. Planlama hatası vardır; çünkü dünyanın hiçbir yerinde kurtarma operasyonu ile kapsamlı terör operasyonu aynı anda icra edilemez. Kurtarma operasyonunda esas olan kurtarılacak kişilerin hayatıdır ve onların hayatını riske edecek hiçbir adım atılamaz’’ dedi