Erdoğan’dan Gaziantep’e ikinci Millet Bahçesi müjdesi

Gaziantep’te vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente ikinci bir Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, Gaziantep mitinginde halka seslendi. Erdoğan, “Son bir yıldır dördüncü defa Gaziantep’teyim. Var mı benim gibi gelen. Yine de Gaziantep hasretimizi gideremiyoruz. Çünkü harcı, alın teri, göz nuru, ilim, irfan, yürek coşkusu ile yoğrulmuş bir şehirdir. Tatlısıyla kebabıyla, lezzetli yemeklerinden oluşan mutfak ile ülkemizi bu dünyada başarıyla temsil eden bu şehrimiz. Şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli ve yabancı turist Antep’in güzelliklerinin daha çok ziyaret edildiğini gösteriyor" dedi.

Gaziantep’in şanına, unvanına, delikanlılığına yakışır bir rekor beklediğini söyleyen Erdoğan, "Anteplinin sözü söz diyorsa bu iş tamamdır. Biz Antep’i aşkla sevmekle kalmadık. Tarihinin en büyük hizmetleri ile geleceğe hazırladık. Son 17 yılda 35 kat trilyon yatırım yaptık. Bunlar resmi rakamlar. Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine inşallah Millet Bahçesi’ni kuruyoruz. Muhteşem bir Millet Bahçesi. İçerisinde bir de Millet Kıraathanesi olacak. Çocuk kütüphanesine yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olacağı bir Millet Bahçesi olacak. Gaziantep’in içerisinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği şehir içerisinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Dülük Baba Ormanı, Kent Ormanı’na komşu. Bu devasa alanı Gaziantep’in hizmetine sunmaya karar verdik. Yarısını gül bahçeleri, ıhlamurları, çınarları ile bir Millet Bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmıyla Antep’in kültürü, mimarisi, alışkanlıklarına uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri birer Antep evi şeklinde yapılacak. Buna Konukoğlu’nun da hazırlanması lazım. Tamam, okey diyor. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti kazandırmış olacağız" diye konuştu.

