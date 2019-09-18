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Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, aziz milletin, şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düsturuyla büyük mücadeleler verdiğini belirtti.

Milletin, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına koruduğunu ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal savaşlarında vatanına sahip çıkarken, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hainlere karşı istikbali korurken, gaza anlayışını tüm değerlerin üzerinde tuttuğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Göğüslerini vatanlarının selameti için siper etmiş olan şehit ve gazilerimiz, milletimizin nezdinde en muteber mertebeye erişmişlerdir. Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken, bizim de en büyük arzumuz, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

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