Erdoğan'dan "gönüllü karantina" çağrısı

Halka "gönüllü karantina" çağrısı yapan Erdoğan, "Evimizden çıkmayacağız" şeklinde konuştu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendiği konuşmasında, gönüllü karantina şartlarını uygulama çağrısı yaptı. Erdoğan salgın hakkında "büyük felaket" ifadesini kullandı.

Cuma günü yeni tür koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVID-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve daha çok can alıyor. Bu büyük felaket herkes gibi bizi de etkilemiştir" dedi. "Krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" diyen Erdoğan, "Revahete kapılmayacağız. Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Her bir vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, diğer yandan her vatandaş kendi bireysel tedbirini alacak" ifadelerini kullandı.

Gönüllü karantina çağrısı