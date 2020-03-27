Erdoğan'dan "gönüllü karantina" çağrısı

Halka "gönüllü karantina" çağrısı yapan Erdoğan, "Evimizden çıkmayacağız" şeklinde konuştu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendiği konuşmasında, gönüllü karantina şartlarını uygulama çağrısı yaptı. Erdoğan salgın hakkında "büyük felaket" ifadesini kullandı. Cuma günü yeni tür koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVID-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve daha çok can alıyor. Bu büyük felaket herkes gibi bizi de etkilemiştir" dedi. "Krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" diyen Erdoğan, "Revahete kapılmayacağız. Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Her bir vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, diğer yandan her vatandaş kendi bireysel tedbirini alacak" ifadelerini kullandı. Gönüllü karantina çağrısı

"Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçladıklarını" kaydeden Erdoğan, kurallara uyma, ikazlara kulak verme ve gönüllü karantina uygulama çağrısında bulundu. "Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız" diyen Erdoğan, "Milletimizden sabır ve dirayet bekliyoruz" dedi. Erdoğan, "Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajını yaşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Solunum cihazı konusunda da hızla yol kat ediyoruz" şeklinde konuştu. Koronavirüs test sayısını da "süratle artırdıklarını" ifade eden Erdoğan, tüm testlerin ücretsiz olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor" dedi. Tüm yurtdışı uçuşlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir tedbir paketini hayata geçirdiklerini aktardı. Erdoğan, yeni alınan tedbirleri şöyle sıraladı: