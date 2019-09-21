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Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı

21.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda "Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi.

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak "Bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette" dedi. Erdoğan, açıklamalarında ABD'nin "stratejik ortak” olduğunu vurgularken, Washington'ın "terör örgütlerine” destek verdiği yönündeki suçlamalarını da tekrarladı.

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ve Washington'ın Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) verdiği desteğe ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD malum stratejik ortağımız” dedi. Erdoğan, "NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükârda devam ettirmişiz” diye ekledi.

"Terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek apaçık ortada"

"ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok” diyen Erdoğan, "Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları durumundaki terör örgütlerine ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır” şeklinde konuştu.

Bu meseleyi ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğünü belirten Erdoğan, "Buraya siz on binlerce TIR mühimmat, araç, gereç gönderiyorsunuz... Bu terör örgütlerine DEAŞ’la mücadele adı altında destek veriyorsunuz” dediğini aktardı. Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri'nin de "Bir aldatmaca” olduğunu vurgulayarak, "Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekileceğini açıklamasına rağmen uygulamaya geçilmediğini belirten Erdoğan, "El Bab'ta, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek şimdi de biz özellikle Suriye'nin kuzeyinde... buradaki terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak burayı gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor ki bir defa buranın gerçek sahipleri de büyük oranda, yüzde 85-90 gibi Araplardır" dedi.

Erdoğan’ın New York programı

BM Genel Kurulu sırasında Trump ile ikili bir görüşme için bir araya gelmesinin "söz konusu” olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD Başkanı ile bu konuları ele alacaklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Çarşamba gününe kadar sürecek ABD ziyareti kapsamında BM 74'üncü Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde 23 Eylül Pazartesi günü BM İklim Eylem Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Khan ile birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele” adlı bir toplantıya da ev sahipliği yapacak. Erdoğan’ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

DW/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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