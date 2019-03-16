Erdoğan'dan Halepçe mesajı

İSTANBUL/DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 yıl önce Irak'ın Halepçe şehrinde yaşanan katliama ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

