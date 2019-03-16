HABER

Erdoğan'dan Halepçe mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL/DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 yıl önce Irak'ın Halepçe şehrinde yaşanan katliama ilişkin mesaj yayınladı.

İSTANBUL/DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 yıl önce Irak'ın Halepçe şehrinde yaşanan katliama ilişkin mesaj yayınladı. Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"31 yıl önce Halepçe'de binlerce sivilin kimyasal saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin vicdanlarda açtığı yara bugün de tazeliğini korumaktadır. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe katliamında hayatlarını kaybeden Kürt kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı
Terörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacakTerörle anılan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, hem üretip, hem satacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

Adıyaman'da feci kaza! Otomobil bu hale geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halepçe mesajı

16 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Kanala düşen kardeşlerden biri kayboldu, diğeri yaralı kurtarıldı

Üzücü haber! Ablası kardeşinin peşinden atladı ama...

8 bin bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı

8 bin kişi alınacak! İşte şartlar...

Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.